Все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: кто играет, когда жеребьевка

"Наполи" впервые сыграет на этой стадии ЛЧ

Завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам данной стадии определились восемь команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире. Прошлогодние финалисты "Реал" и "Ливерпуль" встретились в 1/8 финала, дальше прошел испанский клуб.

В число участников четвертьфинала вошли итальянские "Милан", "Интер" и "Наполи", английские "Челси" и "Манчестер Сити", испанский "Реал", немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".

Впервые за 17 лет в четвертьфинальную стадию турнира пробились сразу три итальянские команды — в последний раз такое случалось в сезоне-2005/2006. Тогда до стадии четвертьфинала дошли "Милан", "Ювентус" и "Интер".

Также впервые в истории в 1/4 финала сыграет "Наполи".

Жеребьевка пройдет 17 марта. Начало — в 13:00.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, ответные игры запланированы на 18 и 19 апреля.

Полуфиналы будут сыграны 9, 10, 16 и 17 мая.

Финал состоится 10 июня в Стамбуле.

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