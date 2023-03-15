Чуда не произошло: "Реал" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов (видео)

Мадридский клуб выиграл оба матча

"Реал" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб после гостевой победы, выиграл и домашний матч с Ливерпулем. Игра состоялась в Мадриде, мы вели онлайн-трансляцию поединка "Реал" — "Ливерпуль".

"Ливерпуль" дома уступил — 2:5, а значит нужно было обязательно выигрывать с разницей минимум в три мяча. Но британцам даже раз забить не удалось. А пропустить могли много. Однако просто здорово сыграл голкипер Алисон, который сделал несколько великолепных сейвов.

Гол зрители таки увидели. В конце встречи Винисиус не смог попасть по мячу, упал и лежа отдал пас на Бензема, который спокойно отправил мяч в сетку ворот.

"Реал" выходит в 1/4 финала, где своего соперника узнает 17 марта во время жеребьевки.

"Реал" — "Ливерпуль" — 1:0

Гол: Бензема (79)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Милитао, Рюдигер, Начо, Модрич (Себальйос, 81), Камавинга, Кроос (Чуамени, 84), Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус (Асенсио, 84).

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 90+1), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Салах, Жота (Эллиотт, 57), Нуньес (Фирмино, 57), Гакпо (Карвалью, 90+2).

Статистика матча

Обзор матча:

Во втором матче дня "Наполи" уверенно обыграл "Айнтрахт" и тоже сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.