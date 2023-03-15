Дива не сталося: "Реал" вибив "Ліверпуль" із Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський клуб виграв обидва матчі

"Реал" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Іспанський клуб після гостьової перемоги виграв і домашній матч з "Ліверпулем". Гра відбулася в Мадриді, ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Реал" — "Ліверпуль".

"Ліверпуль" вдома поступився — 2:5, а отже, потрібно було обов’язково вигравати з різницею мінімум у три м’ячі. Але британцям навіть один раз забити не вдалося. А пропустити могли багато. Проте просто чудово зіграв голкіпер Алісон, який зробив кілька чудових сейвів.

Гол глядачі таки побачили. Наприкінці зустрічі Вінісіус не зміг потрапити по м’ячу, впав та лежачи віддав пас на Бензема, який спокійно відправив м’яч у сітку воріт.

"Реал" виходить до 1/4 фіналу, де свого суперника дізнається 17 березня під час жеребкування.

"Реал" — "Ліверпуль" — 1:0

Гол: Бензема (79)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Мілітао, Рюдігер, Начо, Модріч (Себальйос, 81), Камавінга, Кроос (Чуамені, 84), Вальверде, Бензема (Родріго, 82), Вінісіус (Асенсіо, 84).

"Ліверпуль": Алісон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цімікас, 90+1), Мілнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабіньо, Салах, Жота (Елліотт, 57), Нуньєс (Фірміно, 57), Гакпо (Карвалью, 90+2).

Статистика матчу

У другому матчі дня "Наполі" впевнено обіграв "Айнтрахт" і також зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.