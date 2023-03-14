"Реал" — "Ліверпуль": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Англійці неодноразово доводили, що вміють відіграватися навіть у безнадійних ситуаціях

У середу, 15 березня, у Мадриді буде зіграно другий поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів. У 1/8 фіналу "Реал" приймає "Ліверпуль".

Матч на "Сантьяго Бернабеу" розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі із відеоповторами голів.

У паралельному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють "Наполі" та "Айнтрахт".

Перший матч

Зустріч цих команд у Ліверпулі завершився грандіозним камбеком "Реала" — 5:2.

Шлях у плей-офф

"Ліверпуль" вийшов у плей-офф після того, як посів друге місце у групі. За додатковими показниками англійський клуб поступився "Наполі".

"Реал" став переможцем групи, в якій грав донецький "Шахтар".

Історія зустрічей

Команди грали зовсім недавно — 28 травня 2022 року на "Стад-де-Франс" у фіналі минулої Ліги чемпіонів. Єдиний гол Вінісіуса Жуніора на 59-й хвилині приніс "Реалу" 14-й тріумф у Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів, і при цьому іспанці вдруге здолали у вирішальному матчі "Ліверпуль".

Перед цим клуби також зустрічалися у фіналі — 26 травня 2018 року на київському НСК "Олімпійський". Тоді "Реал" Зінедіна Зідана переміг 3:1 і став першим клубом, який двічі завоював трофей по три рази поспіль. Біля керма "Ліверпуля", як і зараз, стояв Юрген Клопп. Карім Бензема забив на 51-й хвилині, але всього через чотири хвилини Садьо Мане відновив рівність. Перемогу "Реалу" приніс дубль Гарета Бейла, який вийшов на заміну (64-а і 83-а хвилини). Валлієць особливо запам’ятався приголомшливим голом ударом у падінні через себе.

Продовжуючи тему фіналів, зазначимо, що 1981 року "Ліверпуль" обіграв "Реал" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота команди Вуядіна Бошкова на паризькому "Парк-де-Пренсі" за дев’ять хвилин до кінця забив Алан Кеннеді.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит матчу – іспанський клуб. Котирування компанії bet365: перемога "Реала" — 2,25, нічия — 4,00, перемога "Ліверпуля" — 2,75.

Коефіцієнт на прохід: "Реал" — 1,03. "Ліверпуль" — 19,00.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.