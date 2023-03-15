"Наполі" — "Айнтрахт": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Італійці вже однією ногою у чвертьфіналі

У середу, 15 березня, в Неаполі відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Місцевий "Наполі" приймає німецький "Айнтрахт".

Початок матчу о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію поєдинку із відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку зіграють "Реал" та "Ліверпуль".

Перший матч

Три тижні тому у Франкфурті-на-Майні "Наполі" здобув комфортну перемогу з рахунком — 2:0.

Шлях у плей-офф

"Айнтрахт" потрапив до Ліги чемпіонів як переможець Ліги Європи. У своїй групі німецький клуб посів друге місце після "Тоттенгема".

"Наполі" вийшов у плей-офф із першого місця після того, як за додатковими показниками обійшов "Ліверпуль".

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний фаворит цього матчу італійський клуб. Котирування компанії William Hill: перемога "Наполі" — 1,44, нічия — 4,40, перемога "Айнтрахта" — 7,00.

Ставки на прохід "Наполі" до чвертьфіналу не приймаються, на прохід "Айнтрахту" — 30,00.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.