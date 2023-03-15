"Наполи" - "Айнтрахт": онлайн матча Лиги чемпионов

Итальянцы уже одной ногой в четвертьфинале

В среду, 15 марта в Неаполе состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный "Наполи" принимает немецкий Айнтрахт".

Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

В параллельном поединке сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

Первый матч

Три недели назад во Франкфурте-на-Майне "Наполи" добыл комфортную победу со счетом — 2:0.

Путь в плей-офф

"Айнтрахт" попал в Лигу чемпионов, как победитель Лиги Европы. В своей группе немецкий клуб занял второе место после "Тоттенхэма".

"Наполи" вышел в плей-офф с первого места после того, как по дополнительным показателям обошел "Ливерпуль".

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит этого матча итальянский клуб. Котировки компании William Hill: победа "Наполи" — 1,44, ничья — 4,40, победа "Айнтрахта" — 7,00.

Ставки на проход "Наполи" в четвертьфинал не принимаются, на проход "Айнтрахта" — 30,00.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.