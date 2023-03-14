"Наполи" - "Айнтрахт": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Итальянцы близки к выходу в четвертьфинал

В среду, 15 марта, "Наполи" сыграет с "Айнтрахтом" второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первом матче итальянский коллектив добыл комфортную гостевую победу со счетом 2:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" — "Айнтрахт".

В прямом эфире в Украине матч плей-офф Лиги чемпионов покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вторая игра первого раунда плей-офф между командами состоится в Неаполе (Италия) на стадионе "Диего Армандо Марадона", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" будут оперативно доступны для просмотра видео голов, а также хайлайты поединка.

Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал турнира, жеребьевка этой стадии ЛЧ пройдет уже в ближайшую пятницу, 17 март, в Ньоне (Швейцария).

Напомним, в четвертьфинал Лиги чемпионов уже пробились "Бенфика", лондонский "Челси" украинца Михаила Мудрика, итальянский "Милан", выбивший из еврокубков "Тоттенхэм", а также мюнхенская "Бавария", которая не заметила французский ПСЖ.