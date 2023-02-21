"Наполи" в большинстве победил "Айнтрахт" в Лиге чемпионов (видео)

Итальянцы сделали большой шаг в четвертьфинал турнира

Во Франкфурте завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный "Айнтрахт" проиграл "Наполи и, скорее всего, завершит свое выступление в турнире через три недели.

Поединок прошел при полном доминировании гостей. Открывать счет они были обязаны на 36-й минуте, когда рефери назначил пенальти. Но просто великолепно сыграл голкипер "Айнтрахта", который отбил удар с "точки" Кварацхелии.

Но еще до перерыва итальянцы вышли вперед. Прошел идеальный пас Лосано на дальнюю штангу, где Осимхен отправил мяч в сетку ворот.

В начале второго тайма "Айнтрахт" остался в меньшинстве. Коло-Муани покинул поле за грубый фол. А вскоре "Наполи" забил второй гол. Красивую комбинацию гостей Ди Лоренцо завершил точным ударом в угол.

"Айнтрахт" — "Наполи" — 0:2

Голы: Осимхен (40), Ди Лоренцо (65)

"Айнтрахт": Трапп, Н'Дика, Тута, Якич, Гетце (Алиду, 81), Линдстрем (Сантос Борре, 69), Макс (Ленц, 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Коло-Муани.

"Наполи": Мерет, Оливера, Ким, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Кварацхелия (Политано, 84), Осимхен (Симеоне, 84), Лосано (Элмаз, 80).

Статистика матча

Обзор матча

Напомним, что в параллельном матче "Реал" и "Ливерпуль" забили семь голов.