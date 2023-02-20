Айнтрахт - Наполи: онлайн матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция и видеоповторы голов поединка ЛЧ

Во вторник, 21 февраля во Франкфурте-на-Майне состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный "Айнтрахт" принимает "Наполи".

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

В параллельном поединке сыграют "Ливерпуль" и "Реал", мы также ведем онлайн этой встречи.

Путь в плей-офф

"Айнтрахт" попал в Лигу чемпионов, как победитель Лиги Европы. В своей группе немецкий клуб занял второе место после "Тоттенхэма".

"Наполи" вышел в плей-офф с первого места после того, как по дополнительным показателям обошел "Ливерпуль".

История встреч

За всю историю еврокубков команды лишь однажды пересекались — в сезоне-1993/94. В 1/8 финала Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) "Айнтрахт" выиграл оба матча — 1:0 и 1:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит этого матча итальянский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Айнтрахта" — 3,21, ничья — 3,60, победа "Наполи" — 2,18.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: "Наполи" — 1.38, "Айнтрахт" — 3.21.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.