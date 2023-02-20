"Айнтрахт" - "Наполи": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Вторая неделя плей-офф ЛЧ подарит зрителям немецко-итальянское противостояние

Во вторник, 21 февраля, немецкий "Айнтрахт" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с итальянским "Наполи". Накануне украинец Михаил Мудрик неудачно дебютировал за "Челси" в еврокубке. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" — "Наполи"

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча "Айнтрахт" — "Наполи" пройдет во Франкфурт-на-Майне на "Франкфуртштадионе", начало матча — в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовій онлайн поединка, в рамках которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты игры.

Отметим, "Наполи" сейчас на ходу, клуб уверенно лидирует в чемпионате Италии. "Айнтрахт", в свою очередь, держится в зоне еврокубков в чемпионате Германии, от зоні ЛЧ клуб отделяет всего два очка.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" в гостях справилась с "Брюгге", фактически обеспечив себе выход в четвертьфинал ЛЧ.

Напомним, "Милан" минимально одолел английский клуб в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.