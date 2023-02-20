"Айнтрахт" — "Наполі": де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Другий тиждень плей-офф ЛЧ подарує глядачам німецько-італійське протистояння

У вівторок, 21 лютого, німецький "Айнтрахт" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє з італійським "Наполі". Напередодні українець Михайло Мудрик невдало дебютував за "Челсі" у єврокубку. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Айнтрахт" — "Наполі"

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч "Айнтрахт" — "Наполі" пройде у Франкфурт-на-Майні на "Франкфуртштадіоні", початок матчу — о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, у рамках якого у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти гри.

Зазначимо, "Наполі" зараз на ходу клуб впевнено лідирує в чемпіонаті Італії. "Айнтрахт", у свою чергу, тримається в зоні єврокубків у чемпіонаті Німеччини, від зони ЛЧ клуб відокремлює лише два очки.

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" в гостях впоралася з "Брюгге", фактично забезпечивши собі вихід у чвертьфінал ЛЧ.

Нагадаємо, "Мілан" мінімально здолав англійський клуб у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.