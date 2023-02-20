Айнтрахт — Наполі: онлайн матчі Ліги чемпіонів

Текстова трансляція та відеоповтори голів поєдинку ЛЧ

У вівторок, 21 лютого, у Франкфурті-на-Майні відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Місцевий "Айнтрахт" приймає "Наполі".

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку зіграють "Ліверпуль" та "Реал", ми також ведемо онлайн цієї зустрічі.

Шлях у плей-офф

"Айнтрахт" потрапив до Ліги чемпіонів як переможець Ліги Європи. У своїй групі німецький клуб посів друге місце після "Тоттенгема".

"Наполі" вийшов у плей-офф із першого місця після того, як за додатковими показниками обійшов "Ліверпуль".

Історія зустрічей

За всю історію єврокубків команди лише одного разу перетиналися – у сезоні-1993/94. У 1/8 фіналу Кубка УЄФА (нині Ліга Європи) "Айнтрахт" виграв обидва матчі — 1:0 та 1:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний фаворит цього матчу італійський клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Айнтрахта" — 3,21, нічия — 3,60, перемога "Наполі" — 2,18.

Коефіцієнт на прохід до чвертьфіналу: "Наполі" — 1.38, "Айнтрахт" — 3.21.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.