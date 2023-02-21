"Наполі" у більшості переміг "Айнтрахт" у Лізі чемпіонів (відео)

Італійці зробили великий крок до чвертьфіналу турніру

У Франкфурті завершився матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Місцевий "Айнтрахт" програв "Наполі і, швидше за все, завершить свій виступ у турнірі за три тижні.

Поєдинок пройшов за повного домінування гостей. Відкривати рахунок вони були зобов’язані на 36 хвилині, коли рефері призначив пенальті. Але просто чудово зіграв голкіпер "Айнтрахта", який відбив удар із "точки" Кварацхелії.

Але ще до перерви італійці вийшли вперед. Пройшов ідеальний пас Лосано на дальню штангу, де Осімхен відправив м’яч у сітку воріт.

На початку другого тайму "Айнтрахт" залишився у меншості. Коло-Муані вигнали з поля за грубий фол. А незабаром "Наполі" забив другий гол. Гарну комбінацію гостей Ді Лоренцо завершив влучним ударом у кут.

"Айнтрахт" — "Наполі" — 0:2

Голи: Осімхен (40), Ді Лоренцо (65)

"Айнтрахт": Трапп, Н’Діка, Тута, Якіч, Гьотце (Аліду, 81), Ліндстрем (Сантос Борре, 69), Макс (Ленц, 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Коло-Муані.

"Наполі": Мерет, Олівера, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінскі, Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле, 80), Кварацхелія (Політано, 84), Осімхен (Сімеоне, 84), Лосано (Елмаз, 80).

Статистика матчу

Огляд матчу

Нагадаємо, що в паралельному матчі "Реал" та "Ліверпуль" забили сім голів.