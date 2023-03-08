"Бавария" выбивает Месси из Лиги чемпионов (видео)

Немцы дважды обыграли французский клуб

В Мюнхене определился четвертьфиналист Лиги чемпионов. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "ПСЖ", который мог бы украсить финал турнира. Но мюнхенцы идут дальше, а парижане еще на год откладывают мечту выиграть самый престижный еврокубок.

В первом поединке в Париже "Бавария" выиграла — 1:0. И дома немецкий клуб добыл победу, забив два гола во втором тайме.

До перерыва был стопроцентный шанс у "ПСЖ". В конце первого тайма Витинья бил по пустым воротам после ошибки Зоммера, но вратаря подстраховал де Лигт, который достал мяч на самой линии ворот.

Во втором тайме мюнхенцы запрессинговали соперника возле штрафной площади и Шупо-Мотинг оправил мяч в сетку. А в самой концовке встречи Гнабри реализовал выход один на один.

Месси, Мбаппе и компания абсолютно ничего не смогли показать в двух матчах и заслуженно переходят в разряд болельщиков.

"Бавария" — "ПСЖ" — 2:0

Гол: Шупо-Мотинг (61), Гнабри (89)

"Бавария": Зоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Коман (Гнабри, 86), Киммих, Горецка, Девис, Мусиала (Мане, 82), Мюллер (Канселу, 86), Шупо-Мотинг (Сане, 68).

"ПСЖ": Доннарумма, Данилу, Рамос, Маркиньос (Мюкиеле, 36, Битшиабу, 46), Хакими, Витинья Феррейра (Экитике, 81), Верратти, Руис, Мендеш (Бернат, 82), Месси, Мбаппе.

Статистика матча

В другом матче дня "Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.