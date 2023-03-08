"Баварія" вибиває Мессі з Ліги чемпіонів (відео)

Німці двічі обіграли французький клуб

У Мюнхені визначився чвертьфіналіст Ліги чемпіонів. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "ПСЖ", який міг би прикрасити фінал турніру. Але мюнхенці йдуть далі, а парижани ще на рік відкладають мрію виграти найпрестижніший єврокубок.

У першому поєдинку у Парижі "Баварія" виграла — 1:0. І вдома німецький клуб здобув перемогу, забивши два голи у другому таймі.

До перерви був стовідсотковий шанс у "ПСЖ". Наприкінці першого тайму Вітінья бив по порожнім воротам після помилки Зоммера, але воротаря підстрахував де Лігт, який дістав м’яч на самій лінії воріт.

У другому таймі мюнхенці запресингували суперника біля штрафного майданчика і Шупо-Мотінг відправив м’яч у сітку. А наприкінці зустрічі Гнабрі реалізував вихід віч-на-віч.

Мессі, Мбаппе та компанія абсолютно нічого не змогли показати у двох матчах і заслужено переходять у розряд уболівальників.

"Баварія" — "ПСЖ" — 2:0

Гол: Шупо-Мотінг (61), Гнабрі (89)

"Баварія": Зоммер, Станішич, Упамекано, де Лігт, Коман (Гнабрі, 86), Кімміх, Горецка, Девіс, Мусіала (Мане, 82), Мюллер (Канселу, 86), Шупо-Мотінг (Сане, 68).

"ПСЖ": Доннарумма, Данілу, Рамос, Маркіньос (Мюкіеле, 36, Бітшіабу, 46), Хакімі, Вітінья Феррейра (Екітіке, 81), Верратті, Руїс, Мендеш (Бернат, 82), Мессі, Мбаппе.

Статистика матчу

Огляд матчу

В іншому матчі дня "Мілан" зіграв унічию з "Тоттенгемом" та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.