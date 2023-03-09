"Милан" впервые за долгое время пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Итальянский клуб не играл в четвертьфинале ЛЧ с сезона 2011/12

В среду, 8 марта, лондонский "Тоттенхэм" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал итальянский "Милан".

Встреча, проходившая в Лондоне на "Тоттенхэм Стэдиум", завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды провели довольно скучный первый тайм с минимумом моментов. Во втором тайме было повеселее, однако до голов дело так и не дошло. Кроме того, Последние минуты хозяева доигрывали вдесятером из-за удаления Ромеро (вторая желтая).

"Тоттенхэм" – "Милан" – 0:0

Удаление: Ромеро, 77

"Тоттенхэм": Форстер, Эмерсон (Ришарлисон, 70), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Порро, 53), Хейбьерг, Кулусевски (Санчес, 83), Скипп, Сон Хын Мин, Кейн.

"Милан": Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Беннасер, 81), Тонали, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 89).

Статистика матча Тоттенхэм - Милан

Напомним, первая встреча между командами состоялась в Милане, где местный клуб обыграл англичан со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд Лиги чемпионов пробился итальянский клуб, "Тоттенхэм" вылетает из еврокубков.

Полный видеообзор встречи:

Напомним, во вторник, 7 марта, определились первые четвертьфиналисты ЛЧ. В следующий раунд главного еврокубка вышли "Бенфика", которая уничтожила "Брюгге" Романа Яремчука, и "Челси", выбивший из турнира "Боруссию" Д. К слову, вингер Синих Михаил Мудрик так и не появился на поле в этом матче.