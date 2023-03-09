"Мілан" вперше за довгий час пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Італійський клуб не грав у чвертьфіналі ЛЧ із сезону 2011/12

У середу, 8 березня, лондонський "Тоттенгем" у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав італійський "Мілан".

Зустріч, що проходила у Лондоні на "Тоттенгем Стедіум", завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди провели досить нудний перший тайм із мінімумом моментів. У другому таймі було веселіше, проте до голів справа так і не дійшла. Крім того, останні хвилини господарі догравали вдесятьох через вилучення Ромеро (друга жовта).

"Тоттенгем" – "Мілан" – 0:0

Вилучення: Ромеро, 77

"Тоттенгем": Форстер, Емерсон (Рішарлісон, 70), Девіс, Лангле, Ромеро, Перішич (Порро, 53), Хейб'єрг, Кулусевськи (Санчес, 83), Скіпп, Сон Хин Мін, Кейн.

"Мілан": Меньян, Томорі, Тіав, Калулу, Ернандес, Крунич, Браїм Діас (Беннасер, 81), Тоналі, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 56), Жиру (Оріги, 81), Рафаел Леау (Ребіч, 89).

Статистика матчу Тоттенгем - Мілан

Нагадаємо, перша зустріч між командами відбулася у Мілані, де місцевий клуб обіграв англійців із рахунком 1:0. Таким чином, до наступного раунду Ліги чемпіонів пробився італійський клуб, "Тоттенгем" вилітає з єврокубків.

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, визначились перші чвертьфіналісти ЛЧ. У наступний раунд головного єврокубку вийшли "Бенфіка", яка знищила "Брюгге" Романа Яремчука і "Челсі", який вибив з турніру "Боруссію" Д. До речі, вінгер Синіх Михайло Мудрик так і не з’явився на полі у цьому матчі.