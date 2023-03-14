"Наполі" — "Айнтрахт": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Італійці близькі до виходу до чвертьфіналу

У середу, 15 березня, "Наполі" зіграє з "Айнтрахтом" другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У першому матчі італійський колектив здобув комфортну гостьову перемогу з рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Наполі" — "Айнтрахт".

У прямому ефірі в Україні матч плей-офф Ліги чемпіонів покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Друга гра першого раунду плей-офф між командами відбудеться у Неаполі (Італія) на стадіоні "Дієго Армандо Марадона", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" будуть оперативно доступні для перегляду відео голів, а також хайлайти поєдинку.

Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу турніру, жеребкування цієї стадії ЛЧ пройде вже найближчої п’ятниці, 17 березня, у Ньоні (Швейцарія).

Нагадаємо, до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вже пробилися "Бенфіка", лондонський "Челсі" українця Михайла Мудрика, італійський "Мілан", який вибив з єврокубків "Тоттенгем", а також мюнхенська "Баварія", яка не помітила французький ПСЖ.