"Реал" - "Ливерпуль": онлайн матча Лиги чемпионов

Англичане не раз доказывали, что умеют отыгрываться даже в безнадежных ситуациях

В среду, 15 марта, в Мадриде будет сыгран второй поединок плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала "Реал" принимает "Ливерпуль".

Матч на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

В параллельном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют "Наполи" и "Айнтрахт".

Первый матч

Встреча этих команд в Ливерпуле завершился грандиозным камбэком "Реала" — 5:2.

Путь в плей-офф

"Ливерпуль" вышел в плей-офф после того, как занял второе место в группе. По дополнительным показателям английский клуб уступил "Наполи".

"Реал" стал победителем группы, в которой играл донецкий "Шахтер".

История встреч

Команды играли совсем недавно — 28 мая на "Стад-де-Франс" в финале прошлой Лиги чемпионов. Единственный гол Винисиуса Жуниора на 59-й минуте принес "Реалу" 14-й триумф в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, и при этом испанцы второй раз одолели в решающем матче "Ливерпуль".

Перед этим клубы встречались тоже в финале — 26 мая 2018 года на киевском НСК "Олимпийский". Тогда "Реал" Зинедина Зидана победил 3:1 и стал первым клубом, дважды завоевавшим трофей по три раза подряд. У руля "Ливерпуля", как и сейчас, стоял Юрген Клопп. Карим Бензема забил на 51-й минуте, но всего четыре минуты спустя Садьо Мане восстановил равенство. Победу "Реалу" принес дубль вышедшего на замену Гарета Бейла (64-я и 83-я минуты). Валлиец особенно запомнился потрясающим голом ударом в падении через себя.

Продолжая тему финалов, отметим, что в 1981 году "Ливерпуль" обыграл "Реал" со счетом 1:0. Единственный гол в ворота команды Вуядина Бошкова на парижском "Парк-де-Пренс" за девять минут до конца забил Алан Кеннеди.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит матча испанский клуб. Котировки компании bet365: победа "Реала" — 2,25, ничья — 4,00, победа "Ливерпуля" — 2,75.

Коэффициент на проход: "Реал" — 1,03. "Ливерпуль" — 19,00.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.