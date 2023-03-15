"Наполі" пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)

Неаполітанці зіграють у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 15 березня, "Наполі" у рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав "Айнтрахт".

Зустріч, що проходила у Неаполі (Італія) на стадіоні "Дієго Армандо Марадона", завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Неаполітанці з перших хвилин помчали вперед, що призвело до досить гострих моментів біля воріт гостей. Проте "Айнтрахт" зумів вирівняти гру, і з середини першого тайму гра була повністю рівна. Паритет зник у компенсований час, коли Віктор Осімхен після подачі з правого флангу відкрив рахунок у поєдинку.

На початку другого тайм Осімхен оформив дубль, а в середині другої 45-хвилинки Пйотр Зеліньскі зробив рахунок розгромним, реалізувавши пенальті.

Статистика матчу Наполі - Айнтрахт

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Зазначимо, перша гра між командами, що відбулася у Німеччині, завершилася переконливою перемогою "Наполі" з рахунком 2:0. Таким чином, за сумою двох матчів до наступного раунду головного єврокубка пробився саме італійський колектив. "Айнтрахт" залишає єврокубки.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, у чвертьфінал ЛЧ пробилися міланський "Інтер", а також "Манчестер Сіті", який забив у ворота німецького РБ "Лейпциг" сім голів.