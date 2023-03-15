"Інтер" вийшов до чвертьфіналу ЛЧ! Матч із "Порту" вийшов прісним

Клуб із Мілана пройшов далі завдяки домашньому голу

Міланський "Інтер" вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Італійський клуб за сумою двох матчів пройшов португальський "Порту". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Порту" — "Інтер".

Першу зустріч у Мілані "Інтер" виграв мінімально — 1:0. Переможний гол забив Ромелу Лукаку.

Другий поєдинок вийшов досить прісним. Глядачі побачили гольовий момент лише у компенсований час, коли після удару Груїча та сейва Онани м’яч влучив у штангу. Решту команди рідко доходили до воріт один одного, ще рідше вони точно били.

"Інтер" дістався 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де свого суперника дізнається під час жеребкування 17 березня.

"Порту" — "Інтер" — 0:0

"Порту": Кошта, Пепе Акіно, Маркано, Кардозу, Санусі (Венделл, 85), Еуштакіу (Франку, 70), Урібе (Лоадер, 85), Груїч, Еванілсон (Мартінес, 70), Таремі, Галено.

"Інтер": Онана, Дарміан (Шкрініяр, 80), Ачербі, Бастоні (Де Врей, 74), Думфріс, Барелла (Брозович, 80), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Д’Амброзіо, 70), Мартінес, Джеко (Лукаку, 70).

Статистика матчу:

Огляд матчу:

У другому матчі ігрового дня "Манчестер Сіті" забив сім голів у ворота "Лейпцигу".