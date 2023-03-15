"Интер" вышел в четвертьфинал ЛЧ! Матч с "Порту" вышел пресным

Клуб из Милана прошел дальше благодаря домашнему голу

Миланский "Интер" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итальянский клуб по сумме двух матчей прошел португальский "Порту". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Порту" — "Интер".

Первую встречу в Милане "Интер" выиграл минимально — 1:0. Победный гол забил Ромелу Лукаку.

Второй поединок вышел довольно пресным. Зрители увидели голевой момент лишь в компенсированное время, когда после удара Груича и сейва Онаны мяч попал в штангу. Остальное время команды редко доходили до ворот друг друга, еще реже они точно били.

"Интер" добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, где своего соперника узнает во время жеребьевки 17 марта.

"Порту" — "Интер" — 0:0

"Порту": Кошта, Пепе Акино, Маркано, Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Эуштакиу (Франку, 70), Урибе (Лоадер, 85), Груич, Эванилсон (Мартинес, 70), Тареми, Галено.

"Интер": Онана, Дармиан (Шкринияр, 80), Ачерби, Бастони (Де Врей, 74), Думфрис, Барелла (Брозович, 80), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Д'Амброзио, 70), Мартинес, Джеко. (Лукаку, 70).

Статистика матча:

Во втором матче игрового дня "Манчестер Сити" забил семь голов в ворота "Лейпцига".