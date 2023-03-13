"Порту" - "Интер": онлайн матча Лиги чемпионов

Первый поединок выиграл итальянский клуб

Во вторник, 14 марта, продолжатся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Португалии на стадионе "Драгау" встречаются "Порту" и "Интер".

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи "Порту" — "Интер" с видеоповторами голов.

В параллельном поединке ЛЧ встречаются "Манчестер Сити" и "Лейпциг".

Первая игра

Матч в Милане не был суперзрелищным и завершился минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку.

Путь в плей-офф

"Интер" вышел в плей-офф из группы смерти. Итальянский клуб опередил "Барселону".

"Порту" стал победителем группы, где не было явного ни фаворита, ни аутсайдера.

Кто фаворит

В букмекерских конторах не смогли спрогнозировать явного фаворита этого матча. Котировки компании bet365: победа "Порту" — 2,60, ничья — 3,50, победа "Интера" — 2,63.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: "Интер" — 1,35, "Порту" — 3,80.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.