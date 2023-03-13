"Порту" — "Інтер": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок виграв італійський клуб

У вівторок, 14 березня, продовжаться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У Португалії на стадіоні "Драгау" зустрічаються "Порту" та "Інтер".

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "Порту" — "Інтер" з відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку ЛЧ зустрічаються "Манчестер Сіті" та "Лейпциг".

Перша гра

Матч у Мілані не був супервидовищним і завершився мінімальною перемогою господарів поля – 1:0. Єдиний гол у матчі забив Ромелу Лукаку.

Шлях у плей-офф

"Інтер" вийшов у плей-офф із групи смерті. Італійський клуб випередив "Барселону"

"Порту" став переможцем групи, де не було явного ні фаворита, ні аутсайдера.

Хто фаворит

У букмекерських конторах не спромоглися спрогнозувати явного фаворита цього матчу. Котирування компанії bet365: перемога "Порту" — 2,60, нічия — 3,50, перемога "Інтера" — 2,63.

Коефіцієнт на прохід до чвертьфіналу: "Інтер" — 1,35, "Порту" — 3,80.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.