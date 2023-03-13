"Манчестер Сіті" — "Лейпциг": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Битва за чвертьфінал ЛЧ

У вівторок, 14 березня в Англії відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Місцевий "Манчестер Сіті" приймає німецький "Лейпциг".

Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку ЛЧ зіграють "Порту" та "Інтер".

Перша гра

У Німеччині "Лейпциг" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию — 1:1.

Шлях у плей-офф

"Лейпциг" потрапив до плей-офф Ліги чемпіонів після того, як в останньому турі групового етапу розгромив "Шахтар" — 4:0.

"Манчестер Сіті" впевнено виграв свою групу без жодної поразки.

Хто фаворит

У букмекерських конторах явний фаворит цього матчу – англійський клуб. Котирування британських компаній такі: перемога "Манчестер Сіті" — 1,40, нічия — 5,25, перемога "Лейпцига" — 7,50.

Коефіцієнт на прохід у чвертьфінал: "МанСіті" — 1,20, "Лейпциг" — 6,00.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.