"Манчестер Сити" - "Лейпциг": онлайн матча Лиги чемпионов

Битва за четвертьфинал ЛЧ

Во вторник, 14 марта в Англии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный "Манчестер Сити" принимает немецкий "Лейпциг".

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

В параллельном поединке ЛЧ сыграют "Порту" и "Интер".

Первая игра

В Германии "Лейпциг" и "Манчестер Сити" сыграли вничью — 1:1.

Путь в плей-офф

"Лейпциг" попал в плей-офф Лиги чемпионов после того, как в последнем туре группового этапа разгромил "Шахтер" — 4:0.

"Манчестер Сити" уверенно выиграл свою группу без единого поражения.

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит этого матча английский клуб. Котировки британских компаний такие: победа "Манчестер Сити" — 1,40, ничья — 5,25, победа "Лейпцига" — 7,50.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: "МанСити" — 1,20, "Лейпциг" — 6,00.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.