"Лейпциг" - "Манчестер Сити": онлайн матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция поединка ЛЧ

В среду, 22 февраля в Германии состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный "Лейпциг" принимает "Манчестер Сити".

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

В параллельном поединке сыграют "Интер" и "Порту", мы также ведем онлайн этой встречи.

Путь в плей-офф

"Лейпциг" попал в плей-офф Лиги чемпионов после того, как в последнем туре группового этапа разгромил "Шахтер" — 4:0.

"Манчестер Сити" уверенно выиграл свою группу без единого поражения.

История встреч

За всю историю еврокубков команды лишь однажды пересекались. И было это в прошлом сезоне ЛЧ. В группе клубы обменялись победами. "МанСити" выиграл дома — 6:3. А потом "Лейпциг" взял реванш — 2:1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит этого матча английский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Манчестер Сити" — 1,81, ничья — 3,80, победа "Лейпцига" — 4,60.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: "МанСити" — 1.16, "Лейпциг" — 5.15.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.