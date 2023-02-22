"Интер" - "Порту": онлайн матча Лиги чемпионов

Текстовая трансляция поединка ЛЧ

В среду, 22 февраля, продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" сыграют "Интер" и "Порту".

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

В параллельном поединке сыграют "Лейпциг" и "Манчестер Сити", мы также ведем онлайн этой встречи.

Путь в плей-офф

"Интер" вышел в плей-офф из группы смерти. Итальянский клуб опередил "Барселону".

"Порту" стал победителем группы, где не было явного ни фаворита, ни аутсайдера.

История встреч

За всю историю еврокубков команды лишь дважды пересекались. Что интересно, все матчи провели в 2005 году. Сначала в плей-офф ЛЧ-2004/05 "Интер" выиграл по сумме двух матчей — 1:1 и 3:1. А потом в группе ЛЧ-2005/06 команды обменялись победами. В Португалии было — 2:0 в пользу "Порту", в Италии — 2:1 в пользу "Интера".

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит этого матча итальянский клуб. Котировки компании Пари-Матч: победа "Интера" — 1,75, ничья — 3,60, победа "Порту" — 5,30.

Коэффициент на проход в четвертьфинал: "Интер" — 1.58, "Порту" — 2.48.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.