"Інтер" – "Порту": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Текстова трансляція поєдинку ЛЧ

У середу, 22 лютого, продовжаться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" зіграють "Інтер" та "Порту".

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку зіграють "Лейпциг" та "Манчестер Сіті", ми також ведемо онлайн цієї зустрічі.

Шлях у плей-офф

"Інтер" вийшов у плей-офф із групи смерті. Італійський клуб випередив "Барселону".

"Порту" став переможцем групи, де не було явного ні фаворита, ні аутсайдера.

Історія зустрічей

За всю історію єврокубків команди лише двічі перетиналися. Що цікаво, всі матчі провели у 2005 році. Спочатку у плей-офф ЛЧ-2004/05 "Інтер" виграв за сумою двох матчів — 1:1 та 3:1. А потім у групі ЛЧ-2005/06 команди обмінялися перемогами. У Португалії було 2:0 на користь "Порту", в Італії — 2:1 на користь "Інтера".

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний фаворит цього матчу італійський клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Інтера" — 1,75, нічия — 3,60, перемога "Порту" — 5,30.

Коефіцієнт на прохід до чвертьфіналу: "Інтер" — 1.58, "Порту" — 2.48.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.