"Лейпциг" – "Манчестер Сіті": онлайн матчу Ліги чемпіонів

Текстова трансляція поєдинку ЛЧ

У середу, 22 лютого у Німеччині відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Місцевий "Лейпциг" приймає "Манчестер Сіті".

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку зіграють "Інтер" та "Порту", ми також ведемо онлайн цієї зустрічі.

Шлях у плей-офф

"Лейпциг" потрапив до плей-офф Ліги чемпіонів після того, як в останньому турі групового етапу розгромив "Шахтар" — 4:0.

"Манчестер Сіті" впевнено виграв свою групу без жодної поразки.

Історія зустрічей

За всю історію єврокубків команди лише одного разу перетиналися. І було це минулого сезону ЛЧ. У групі клуби обмінялися перемогами. "МанСіті" виграв удома — 6:3. А потім "Лейпциг" взяв реванш — 2:1.

Хто фаворит

У букмекерських конторах явний фаворит цього матчу – англійський клуб. Котирування компанії Парі-Матч: перемога "Манчестер Сіті" — 1,81, нічия — 3,80, перемога "Лейпцига" — 4,60.

Коефіцієнт на прохід у чвертьфінал: "МанСіті" — 1.16, "Лейпциг" — 5.15.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.