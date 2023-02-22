"Интер" дожал португальского "Дракона" в Лиге чемпионов (видео)

Итальянский клуб минимально обыграл "Порту"

В Милане завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Интер" — "Порту", в котором болельщики увидели один гол.

Самый крутой момент в матче создал "Порту" на 57-й минуте. Три голевых удара подряд нанесли португальские футболисты. Сначала Зайду с убойной позиции пробил по воротам, но защитник по-хоккейному бросился и заблокировал удар. Мяч отскочил к Зайду, который расстреливал ворота, но Онана среагировал и отбил мяч прямо на ногу Тереми, который с пары метров пробил по воротам, но Онана лежа сумел снова отбить мяч.

А гол забил "Интер" в самой концовке встречи. После прострела Лукаку пробил в штангу, но мяч снова к нему отскочил и со второй попытки форвард забил гол в ворота португальских "Драконов".

Кстати, доигрывал встречу "Порту" в меньшинстве. На 78-й минуте Отавио был удален с поля после двух предупреждений.

"Интер" — "Порту" — 1:0

Гол: Лукаку (86)

"Интер": Онана, Шкриньяр (Думфриз, 81), Ачерби, Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Брозович, 72), Димарко (Гозенс, 58), Джеко (Лукаку, 58), Лаутаро Мартинес.

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу (Борхес, 90+2), Пепе, Маркано, Зайду, Урибе, Груич, Отавио, Акино, Тареми (Венделл, 83), Галено (Еванилсон, 51).

Статистика матча

Ответный поединок состоится в Португалии 14 марта.

В другом матче дня "Лейпциг" и "Манчестер Сити" сыграли вничью — 1:1.