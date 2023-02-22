Гвардиол огорчил Гвардиолу в Лиге чемпионов: видеообзор матча "РБ Лейпциг" - "Ман Сити"

"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы упустили победу в Германии, за хозяев гол забил Йошко Гвардиол

В среду, 22 февраля, "РБ Лейпциг" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал "Манчестер Сити".

Встреча, проходившая в Лейпциге на "РБ Арене", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды не впечатляли скоростями в первом тайме, и за такой игры Сити легко взял мяч под свой контроль. В середине первой половины тайма Горожане закономерно забили гол — Рияд Марез мощно пробил в нижний угол из пределов штрафной. Хозяева за весь первый тайм нанесли лишь один удар в створ ворот МС, однако во второй 45-минутке ситуация изменилась.

С первых минут второго тайма Быки не просто перехватили инициативу, но и создали несколько убойных моментов, один из которых привел к взятию ворот. После розыгрыша углового Йошко Гвардиол головой замкнул навес партнера, Эдерсон ошибся на выходе.

РБ "Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1.

Голы: Гвардиол, 70 — Марез, 27.

Предупреждение: Хенрикс, 90.

"Лейпциг": Бласвих — Клостреманн (Хенрикс, 46), Гвардиол, Орбан, Хальстенберг (Раум, 89) — Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) — Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер — Андре Силва (Ю. Поульсен, 82).

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Аке — Гюндоган, Родри, Бернарду — Марез, Холанд, Грилиш.

Статистика матча Лейпциг - Ман Сити

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Ответная игра между командами запланирована на 14 марта в Манчестере. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал ЛЧ.

Ранее сообщалось, что "Ман Сити" победил прямого конкурента за чемпионство в АПЛ — "Арсенал" (3:1). В конце января Горожане выбили Канониров из розыгрыша Кубка Англии (1:0).