"Інтер" дотиснув португальського "Дракона" у Лізі чемпіонів (відео)

Італійський клуб мінімально обіграв "Порту"

У Мілані завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Інтер" — "Порту", в якому вболівальники побачили один гол.

Найкрутіший момент у матчі створив "Порту" на 57-й хвилині. Три гольові удари поспіль завдали португальські футболісти. Спочатку Зайду з забійної позиції пробив по воротах, але захисник кинувся по-хокейному і заблокував удар. М’яч відскочив до Зайда, який розстрілював ворота, але Онана зреагував і відбив м’яч прямо на ногу Теремі, який з кількох метрів пробив по воротах, але Онана лежачи зумів знову відбити м’яч.

А гол забив "Інтер" наприкінці зустрічі. Після прострілу Лукаку пробив у штангу, але м’яч знову відскочив до нього і з другої спроби форвард забив гол у ворота португальських "Драконів".

"Інтер" — "Порту" — 1:0

Гол: Лукаку (86)

Поєдинок у відповідь відбудеться в Португалії 14 березня.

В іншому матчі дня "Лейпциг" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию — 1:1.