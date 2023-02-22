Гвардіол засмутив Гвардіолу у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу "РБ Лейпциг" — "Ман Сіті"
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"Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли втратили перемогу у Німеччині, за господарів відзначився Йошко Гвардіол
У середу, 22 лютого, "РБ Лейпциг" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав "Манчестер Сіті".
Зустріч, що проходила у Лейпцигу на "РБ Арені", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Команди не вражали швидкостями в першому таймі, і за такої гри Сіті легко взяв м’яч під свій контроль. У середині першої половини тайму Городяни закономірно забили гол — Ріяд Марез потужно пробив у нижній кут з меж штрафного майданчика. Господарі за весь перший тайм завдали лише одного удару у ворота МС, однак у другій 45-хвилинці ситуація змінилася.
З перших хвилин другого тайму Бики не просто перехопили ініціативу, а й створили кілька вбивчих моментів, один із яких призвів до взяття воріт. Після розіграшу кутового Йошко Гвардіол головою замкнув навіс партнера, Едерсон помилився на виході.
Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.
Гра-відповідь між командами запланована на 14 березня в Манчестері. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу ЛЧ.
Раніше повідомлялося, що "Ман Сіті" переміг прямого конкурента за чемпіонство в АПЛ — "Арсенал" (3:1). Наприкінці січня Городяни вибили Канонірів із розіграшу Кубка Англії (1:0).