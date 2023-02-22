Гвардіол засмутив Гвардіолу у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу "РБ Лейпциг" — "Ман Сіті"

"Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли втратили перемогу у Німеччині, за господарів відзначився Йошко Гвардіол

У середу, 22 лютого, "РБ Лейпциг" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав "Манчестер Сіті".

Зустріч, що проходила у Лейпцигу на "РБ Арені", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди не вражали швидкостями в першому таймі, і за такої гри Сіті легко взяв м’яч під свій контроль. У середині першої половини тайму Городяни закономірно забили гол — Ріяд Марез потужно пробив у нижній кут з меж штрафного майданчика. Господарі за весь перший тайм завдали лише одного удару у ворота МС, однак у другій 45-хвилинці ситуація змінилася.

З перших хвилин другого тайму Бики не просто перехопили ініціативу, а й створили кілька вбивчих моментів, один із яких призвів до взяття воріт. Після розіграшу кутового Йошко Гвардіол головою замкнув навіс партнера, Едерсон помилився на виході.

Статистика матчу Лейпциг - Ман Сіті

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Гра-відповідь між командами запланована на 14 березня в Манчестері. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що "Ман Сіті" переміг прямого конкурента за чемпіонство в АПЛ — "Арсенал" (3:1). Наприкінці січня Городяни вибили Канонірів із розіграшу Кубка Англії (1:0).