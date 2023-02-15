"Арсенал" — "Манчестер Сіті": онлайн найкрутішого матчу АПЛ

Битва лідерів англійської Прем’єр-ліги

У середу, 15 лютого, відбудеться матч чемпіонату Англії між лідерами АПЛ. У перенесеному поєдинку зіграють "Арсенал" та "Манчестер Сіті".

Зустріч відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 21:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "МанСіті".

Цього ж дня пройде і два поєдинки Ліги чемпіонів:

Цікава статистика

"Манчестер Сіті" виграв у "Арсеналу" десять останніх матчів у Прем’єр-лізі. Це найдовша програшна серія "канонірів" у чемпіонаті.

Мікель Артета перемагав як тренер "Арсеналу" всіх суперників в АПЛ, крім "Манчестер Сіті" (п’ять поразок).

Загалом команди зіграли 206 матчів: "Арсенал" виграв 98 матчів, у "Манчестер Сіті" 63 перемоги та 45 зустрічей завершилися внічию.

Хто фаворит

Букмекерська контора Парі-Матч встановила такі котирування на цей матч: перемога "Арсеналу" — 3.10, нічия — 3.35, перемога "Манчестер Сіті" — 2.41.

Де дивитись

В Україні матч транслюватиме лише OTT платформа "Сетанта Спортс".

Турнірна таблиця

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