"Арсенал" — "Манчестер Сіті": онлайн найкрутішого матчу АПЛ
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Битва лідерів англійської Прем’єр-ліги
У середу, 15 лютого, відбудеться матч чемпіонату Англії між лідерами АПЛ. У перенесеному поєдинку зіграють "Арсенал" та "Манчестер Сіті".
Зустріч відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 21:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "МанСіті".
Цього ж дня пройде і два поєдинки Ліги чемпіонів:
Цікава статистика
"Манчестер Сіті" виграв у "Арсеналу" десять останніх матчів у Прем’єр-лізі. Це найдовша програшна серія "канонірів" у чемпіонаті.
Мікель Артета перемагав як тренер "Арсеналу" всіх суперників в АПЛ, крім "Манчестер Сіті" (п’ять поразок).
Загалом команди зіграли 206 матчів: "Арсенал" виграв 98 матчів, у "Манчестер Сіті" 63 перемоги та 45 зустрічей завершилися внічию.
Хто фаворит
Букмекерська контора Парі-Матч встановила такі котирування на цей матч: перемога "Арсеналу" — 3.10, нічия — 3.35, перемога "Манчестер Сіті" — 2.41.
Де дивитись
В Україні матч транслюватиме лише OTT платформа "Сетанта Спортс".
Турнірна таблиця
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