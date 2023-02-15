"Арсенал" - "Манчестер Сити": онлайн самого крутого матча АПЛ

Битва лидеров английской Премьер-лиги

В среду, 15 февраля, состоится матч чемпионата Англии между лидерами АПЛ. В перенесенном поединке сыграют "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Встреча состоится в Лондоне и начнется в 21:30. Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "МанСити".

В этот же день пройдет и два поединка Лиги чемпионов:

Интересная статистика

"Манчестер Сити" выиграл у "Арсенала" десять последних матчей в Премьер-лиге. Это самая длинная проигрышная серия "канониров" в чемпионате.

Микель Артета побеждал в качестве тренера "Арсенала" всех соперников в АПЛ, кроме "Манчестер Сити" (пять поражений).

Всего команды сыграли 206 матчей: "Арсенал" выиграл 98 матчей, у "Манчестер Сити" 63 победы и 45 встреч завершились вничью.

Кто фаворит

Букмекерская контора Пари-Матч установила такие котровки на этот матч: победа "Арсенала" — 3.10, ничья — 3.35, победа "Манчестер Сити" — 2.41.

Где смотреть

В Украине матч будет транслировать только OTT платформа "Сетанта Спортс".

Турнирная таблица

Напомним, что в январе игроком "Челси" стал украинский полузащитник Михаил Мудрик. На украинца уже посыпалась критика, Мудрика называют самой дорогой индейкой мирового футбола.