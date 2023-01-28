Зінченко залишився без трофею: дорогу українцю перейшов колишній клуб

"Арсенал" вилетів із Кубка Англії

Нещодавно Олександр Зінченко став найкращим гравцем чемпіонату Англії за відсотком виграних матчів. А ось у Кубку Англії українець разом із "Арсеналом" завершив свій виступ. Перейшов шлях Зінченку його колишній клуб — "Манчестер Сіті".

У 1/16 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" на своєму полі мінімально обіграв "Арсенал" з рахунком — 1:0. Єдиний гол у матчі забив захисник господарів Натан Аке на 64-й хвилині. Він влучним ударом низом відправив м’яч під дальню штангу.

Олександр Зінченко розпочав поєдинок на лаві запасних та вийшов на поле лише на 66-й хвилині. Однак урятувати лондонський клуб від поразки не зумів. І з мріями про перший трофей у футболці "канонірів" довелося попрощатися.

Раніше ми писали, що Олександр Зінченко входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу. До речі, нещодавно Зінченко назвав найкращого футболіста в історії і вибір його не очевидний.

Крім того, наш легіонер в "Арсеналі" також є одним із найпопулярніших спортсменів в Україні. Має 1,8 млн підписників у Instagram.