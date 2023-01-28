Зинченко остался без трофея: дорогу украинцу перешел бывший клуб

"Арсенал" вылетел из Кубка Англии

Недавно Александр Зинченко стал лучшим игроком чемпионата Англии по проценту выигранных матчей. А вот в Кубке Англии украинец вместе с "Арсеналом" завершил свое выступление. Перешел дорогу Зинченко его бывший клуб — "Манчестер Сити".

В 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на своем поле минимально обыграл "Арсенал" со счетом — 1:0. Единственный гол в матче забил защитник хозяев Натан Аке на 64-й минуте. Он точным ударом низом отправил мяч под дальнюю штангу.

Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 66-й минуте. Однако спасти лондонский клуб от поражения не сумел. И с мечтами о первом трофее в футболке "канониров" пришлось распрощаться.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко входит в десятку самых дорогих левых защитников мира. Кстати, недавно Зинченко назвал лучшего футболиста в истории и выбор его не очевиден.

Кроме того, наш легионер в "Арсенале" также является одним из самых популярных спортсменов в Украине. У него 1,8 млн подписчиков в Instagram.