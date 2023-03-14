"Ман Сіті" знищив "Лейпциг", Голанн оформив пента-трик у Лізі чемпіонів (відео)

Англійський клуб провів феноменальний матч

У вівторок, 14 березня, "Манчестер Сіті" зіграв поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "РБ Лейпциг".

Зустріч, що проходила в Англії на стадіоні "Сіті оф Манчестер", завершилася нищівною перемогою Містян з рахунком 7:0. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

З перших секунд англійський клуб заволодів ініціативою, яка вилилася у величезну кількість атак. Головним наконечником атакувальних дій Городян став норвежець Ерлінг Голанн, який оформив пента-трик (5 забитих м’ячів за одну гру). Ще один гол на свій рахунок записав німець Ілкай Гюндоган. Забивши шість голів, англійський клуб практично перестав атакувати, німці також особливо не бігли вперед. Проте Кевін Де Брейне на другій компенсованій хвилині забив сьомий гол у матчі.

"Манчестер Сіті" — РБ "Лейпциг" — 7:0.

Голи: Голанн, 22, пен, 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2.

Попередження: Де Брюйне, 67, Аканджі, 77 — Вернер, 34.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Родрі (Філліпс, 63), Стоунз (Гомес, 63) — Бернардо Сілва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 54), Гріліш (Фоден, 54) — Голанн (Альварес, 63).

"Лейпциг": Бласвіх — Хенрікс (Клостерманн, 79), Орбан, Гвардіол, Раум — Кампль, Ляймер, Айдара (Сімакан, 63) — Собослаї (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63), Форсберг (Андре Сілва, 63).

Статистика матчу Ман Сіті - Лейпциг

Примітно, що лише два гравці в історії Ліги чемпіонів забивали 5 голів в одному матчі. До норвежця це робили форвард "Шахтаря" Луїс Адріано у 2014 році та нападник "Барселони" Ліонель Мессі у 2012 році

У першому матчі, який відбувся в Німеччині, "Ман Сіті" та "РБ Лейпциг" зіграли внічию — 1:1. Таким чином, за сумою двох поєдинків у 1/4 фіналу ЛЧ пробився саме англійський клуб. Жеребкування цієї стадії турніру пройде у п’ятницю, 17 березня, у Ньоні (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що основний гравець "Манчестер Сіті" та збірної Англії потрапив у сексуальний скандал. Футболіст перебрав з алкоголем і почав чіплятися до жінок.