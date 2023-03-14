"Ман Сити" уничтожил "Лейпциг", Холанд оформил пента-трик в Лиге чемпионов (видео)

Английский клуб провел феноменальный матч

Во вторник, 14 марта, "Манчестер Сити" сыграл ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "РБ Лейпциг".

Встреча, проходившая в Англии на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась сокрушительной победой Горожан со счетом 7:0. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

С первых секунд английский клуб завладей инициативой, которая вылилась в огромное количество атак. Главным наконечником атакующих действий Горожан стал норвежец Эрлинг Холанд, который оформил пента-трик (5 забитых мячей за одну игру). Еще один гол на свой счет записал немец Илкай Гюндоган. Забив шесть голов, английский клуб практически перестал атаковать, немцы также особо не бежали вперед. Тем не менее Кевин Де Брейне на второй компенсированной минуте забил седьмой гол в матче.

"Манчестер Сити" — РБ "Лейпциг" — 7:0.

Голы: Холанд, 22, пен, 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2.

Предупреждения: де Брюйне, 67, Аканджи, 77 — Вернер, 34.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аканджи, Диаш, Аке — Родри (Филлипс, 63), Стоунз (Гомес, 63) — Бернардо Силва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 54), Грилиш (Фоден, 54) — Холанд (Альварес, 63).

"Лейпциг": Бласвих — Хенрикс (Клостерманн, 79), Орбан, Гвардиол, Раум — Кампль, Ляймер, Айдара (Симакан, 63) — Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63), Форсберг (Андре Силва, 63).

Статистика матча Ман Сити - Лейпциг

Примечательно, что всего два игрока в истории Лиги чемпионов забивали 5 голов в одном матче. До норвежца это делали форвард "Шахтера" Луис Адриано в 2014 году и нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 2012 году

В первом матче, который состоялся в Германии, "Ман Сити" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью — 1:1. Таким образом, по сумме двух поединков в 1/4 финала ЛЧ пробился именно английский клуб. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в пятницу, 17 марта, в Ньоне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что основной игрок "Манчестер Сити" и сборной Англии угодил в сексуальный скандал. Футболист перебрал с алкоголем и начал приставать к женщинам.