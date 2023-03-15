"Наполи" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Неаполитанцы сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 15 марта, "Наполи" в рамках второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал "Айнтрахт".

Встреча, проходившая в Неаполе (Италия) на стадионе "Диего Армандо Марадона", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Неаполитанцы с первых минут помчались вперед, что привело к довольно острым моментам у ворот гостей. Тем не менее "Айнтрахт" сумел выровнять игру, и с середины первого тайма игра была полностью равна. Паритет пропал в компенсированное время, когда Виктор Осимхен после подачи с правого фланга открыл счет в поединке.

В начале второго тайм Осимхен оформил дубль, а в середине второй 45-минутки Петр Зелиньски сделал счет разгромным, реализовав пенальти.

Статистика матча Наполи - Айнтрахт

Полный видеообзор встречи:

Отметим, первая игра между командами, которая состоялась в Германии, завершилась убедительной победой "Наполи" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд главного еврокубка пробился именно итальянский коллектив. "Айнтрахт" покидает еврокубки.

Напомним, во вторник, 14 марта в четвертьфинал ЛЧ пробились миланский "Интер", а также "Манчестер Сити", забивший в ворота немецкого РБ "Лейпциг" семь голов.