Усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів: хто грає, коли жеребкування

"Наполі" вперше зіграє на цій стадії ЛЧ

Завершились матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками цієї стадії визначилися вісім команд, які продовжать боротьбу за перемогу у турнірі. Торішні фіналісти "Реал" та "Ліверпуль" зустрілися в 1/8 фіналу, далі пройшов іспанський клуб.

До учасників чвертьфіналу увійшли італійські "Мілан", "Інтер" і "Наполі", англійські "Челсі" та "Манчестер Сіті", іспанський "Реал", німецька "Баварія" та португальська "Бенфіка".

Вперше за 17 років у чвертьфінальну стадію турніру пробилися одразу три італійські команди – востаннє таке траплялося у сезоні-2005/2006. Тоді до стадії чвертьфіналу дійшли "Мілан", "Ювентус" та "Інтер".

Також вперше в історії у 1/4 фіналу зіграє "Наполі".

Жеребкування пройде 17 березня. Початок – о 13:00.

Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 11 і 12 квітня, ігри у відповідь заплановані на 18 і 19 квітня.

Півфінали будуть зіграні 9, 10, 16 та 17 травня.

Фінал відбудеться 10 червня у Стамбулі.

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