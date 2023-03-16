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Кого из футболистов гуглят чаще всего: топ-10 самых популярных игроков

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Месси и Роналду Новость обновлена 16 марта 2023, 09:25
Месси и Роналду. Фото Коллаж "Телеграфа"

Криштиану Роналду ищут более 17 млн раз в месяц

Популярный портал FootGoal опубликовал рейтинг футболистов, пользующихся наибольшей популярностью в Google. Ранее появился рейтинг тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

FootGoal собрал данные по игрокам, которых чаще всего искали пользователи Google в 2023 году. Исследование формировалось на основе среднего количества поисков футболиста за месяц.

Как пишет "Спорт24", первую строчку уверенно занимает форвард "Аль-Насра" – Криштиану Роналду. 38-летнего португальца в среднем за месяц ищут 17,4 миллиона раз. На второй позиции прогнозированно Лионель Месси – его гуглят 13,2 миллиона раз. Звездную тройку замыкает Неймар с показателем 9,26 млн.

Рейтинг самых популярных футболистов в Google за 2023 год:

  1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 17,4 млн
  2. Лионель Месси ("ПСЖ") – 13,2 млн
  3. Неймар ("ПСЖ") – 9,25 млн
  4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 8,56 млн
  5. Роберт Левандовски ("Барселона") – 3,29 млн
  6. Карим Бензема ("Реал") – 2,42 мл
  7. Пауло Дибала ("Рома") – 2,22 млн
  8. Жерар Пике (завершил карьеру) — 1,91 млн
  9. Садио Мане ("Бавария") — 1,81 млн
  10. Луис Суарес ("Гремио") — 1,74 млн

Интересно, что в 2021 году на вершине списка был Неймар, а в прошлом году — Месси.

Напомним, что два динамовца попали в список величайших тренеров в истории. Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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#Криштиану Роналду #Лионель Месси #Неймар #Роберт Левандовски #Жерар Пике #Луис Суарес #Карим Бензема #Пауло Дибала #Садио Мане #Килиан Мбаппе