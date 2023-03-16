Кого из футболистов гуглят чаще всего: топ-10 самых популярных игроков

Криштиану Роналду ищут более 17 млн раз в месяц

Популярный портал FootGoal опубликовал рейтинг футболистов, пользующихся наибольшей популярностью в Google. Ранее появился рейтинг тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

FootGoal собрал данные по игрокам, которых чаще всего искали пользователи Google в 2023 году. Исследование формировалось на основе среднего количества поисков футболиста за месяц.

Как пишет "Спорт24", первую строчку уверенно занимает форвард "Аль-Насра" – Криштиану Роналду. 38-летнего португальца в среднем за месяц ищут 17,4 миллиона раз. На второй позиции прогнозированно Лионель Месси – его гуглят 13,2 миллиона раз. Звездную тройку замыкает Неймар с показателем 9,26 млн.

Рейтинг самых популярных футболистов в Google за 2023 год:

Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 17,4 млн Лионель Месси ("ПСЖ") – 13,2 млн Неймар ("ПСЖ") – 9,25 млн Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 8,56 млн Роберт Левандовски ("Барселона") – 3,29 млн Карим Бензема ("Реал") – 2,42 мл Пауло Дибала ("Рома") – 2,22 млн Жерар Пике (завершил карьеру) — 1,91 млн Садио Мане ("Бавария") — 1,81 млн Луис Суарес ("Гремио") — 1,74 млн

Интересно, что в 2021 году на вершине списка был Неймар, а в прошлом году — Месси.

Напомним, что два динамовца попали в список величайших тренеров в истории. Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира.