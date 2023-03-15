Два наставника "Динамо" попали в рейтинг лучших тренеров: но гордиться не чем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Список топовых тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов
Известный английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые не выигрывали Лигу чемпионов/Кубок чемпионов. В нем два наставника "Динамо" Киев. Ранее два динамовца попали в список величайших тренеров в истории.
Валерий Лобановский занял третье место в этом рейтинге. "Верил в науку, аналитику и высокую интенсивность прессинга. Руководил сборной СССР на двух чемпионатах мира и выводил ее в финал Евро-1988. С "Динамо" выиграл 13 чемпионских титулов и дважды побеждал в Кубке обладателей Кубков", – так характеризует легендарного тренера издание FourFourTwo.
Нынешний наставник "Динамо" Мирча Луческу в рейтинге на шестом месте.
"Если не считать недолгого пребывания в "Интере", Луческу точно не удавалось тренировать те клубы, которые могли бы выиграть этот турнир. Тем не менее, он добился выдающихся успехов.
Луческу, победитель чемпионата многих стран в различных клубах, совершил свой величайший подвиг в "Шахтере". Выиграл Кубок УЕФА в 2009 году", — пишет FourFourTwo про румынского специалиста.
Рейтинг тренеров
- Диего Симеоне ("Атлетико")
- Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал")
- Валерий Лобановский ("Динамо" К)
- Бобби Робсон ("Порту", "Ньюкасл")
- Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус")
- Мирча Луческу ("Интер", "Галатасарай", "Шахтер", "Бешикташ", "Рапид", "Динамо" К)
- Кенни Далглиш ("Ньюкасл")
- Отто Рехагль ("Вердер", "Кайзерслаутерн")
- Дидье Дешам ("Монако", "Марсель")
- Унаи Эмери ("Валенсия", "Севилья", "ПСЖ", "Арсенал", "Вильярреал")
Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира.