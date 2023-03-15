Два наставника "Динамо" попали в рейтинг лучших тренеров: но гордиться не чем

Список топовых тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов

Известный английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые не выигрывали Лигу чемпионов/Кубок чемпионов. В нем два наставника "Динамо" Киев. Ранее два динамовца попали в список величайших тренеров в истории.

Валерий Лобановский занял третье место в этом рейтинге. "Верил в науку, аналитику и высокую интенсивность прессинга. Руководил сборной СССР на двух чемпионатах мира и выводил ее в финал Евро-1988. С "Динамо" выиграл 13 чемпионских титулов и дважды побеждал в Кубке обладателей Кубков", – так характеризует легендарного тренера издание FourFourTwo.

Нынешний наставник "Динамо" Мирча Луческу в рейтинге на шестом месте.

"Если не считать недолгого пребывания в "Интере", Луческу точно не удавалось тренировать те клубы, которые могли бы выиграть этот турнир. Тем не менее, он добился выдающихся успехов.

Луческу, победитель чемпионата многих стран в различных клубах, совершил свой величайший подвиг в "Шахтере". Выиграл Кубок УЕФА в 2009 году", — пишет FourFourTwo про румынского специалиста.

Рейтинг тренеров

Диего Симеоне ("Атлетико") Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал") Валерий Лобановский ("Динамо" К) Бобби Робсон ("Порту", "Ньюкасл") Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус") Мирча Луческу ("Интер", "Галатасарай", "Шахтер", "Бешикташ", "Рапид", "Динамо" К) Кенни Далглиш ("Ньюкасл") Отто Рехагль ("Вердер", "Кайзерслаутерн") Дидье Дешам ("Монако", "Марсель") Унаи Эмери ("Валенсия", "Севилья", "ПСЖ", "Арсенал", "Вильярреал")

Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира.