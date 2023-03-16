Кого із футболістів гуглять найчастіше: топ-10 найпопулярніших гравців

Кріштіану Роналду шукають понад 17 млн разів на місяць

Популярний портал FootGoal опублікував рейтинг футболістів, які користуються найбільшою популярністю у Google. Раніше з’явився рейтинг тренерів, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів.

FootGoal зібрав дані щодо гравців, яких найчастіше шукали користувачі Google у 2023 році. Дослідження формувалось на основі середньої кількості пошуків футболіста за місяць.

Як пише "Спорт24", перший рядок впевнено займає форвард "Аль-Насра" — Кріштіану Роналду. 38-річного португальця в середньому за місяць шукають 17,4 мільйонів разів. На другій позиції прогнозовано Ліонель Мессі – його гуглять 13,2 мільйона разів. Зіркову трійку замикає Неймар із показником 9,26 млн.

Рейтинг найпопулярніших футболістів у Google за 2023 рік:

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") — 17,4 млн Ліонель Мессі ("ПСЖ") — 13,2 млн. Неймар ("ПСЖ") — 9,25 млн Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") — 8,56 млн Роберт Левандовскі ("Барселона") — 3,29 млн Карім Бензема ("Реал") – 2,42 мл Пауло Дібала ("Рома") — 2,22 млн. Жерар Піке (завершив кар’єру) — 1,91 млн. Садіо Мане ("Баварія") — 1,81 млн Луїс Суарес ("Греміо") — 1,74 млн

Цікаво, що у 2021 році на вершині списку був Неймар, а минулого року – Мессі.

Нагадаємо, що два динамівці потрапили до списку найкращих тренерів в історії. Раніше журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу.