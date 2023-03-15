Два наставники "Динамо" потрапили до рейтингу найкращих тренерів: але пишатися нема чим
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Список топових тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів
Відомий англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу, які не вигравали Лігу чемпіонів/Кубок чемпіонів. У ньому два наставники "Динамо" Київ. Раніше два динамівці потрапили до списку найкращих тренерів в історії.
Валерій Лобановський посів третє місце у цьому рейтингу. "Вірив у науку, аналітику та високу інтенсивність пресингу. Керував збірною СРСР на двох чемпіонатах світу та виводив її у фінал Євро-1988. З "Динамо" виграв 13 чемпіонських титулів і двічі перемагав у Кубку володарів Кубків", — так характеризує легендарного тренера видання FourFourTwo.
Нинішній наставник "Динамо" Мірча Луческу у рейтингу на сьомому місці.
"Якщо не вважати недовгого перебування в "Інтері", Луческу точно не вдавалося тренувати ті клуби, які могли б виграти цей турнір. Тим не менш, він досяг видатних успіхів.
Луческу, переможець чемпіонату багатьох країн у різних клубах, здійснив свій найбільший подвиг у "Шахтарі". Виграв Кубок УЄФА у 2009 році", — пише FourFourTwo про румунського фахівця.
Рейтинг тренерів
- Дієго Сімеоне ("Атлетіко")
- Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал")
- Валерій Лобановський ("Динамо" К)
- Боббі Робсон ("Порту", "Ньюкасл")
- Массиміліано Алегрі ("Мілан", "Ювентус")
- Мірча Луческу ("Інтер", "Галатасарай", "Шахтар", "Бешикташ", "Рапід", "Динамо" К)
- Кенні Далгліш ("Ньюкасл")
- Отто Рехагль ("Вердер", "Кайзерслаутерн")
- Дідьє Дешам ("Монако", "Марсель")
- Унаї Емері ("Валенсія", "Севілья", "ПСЖ", "Арсенал", "Вільярреал")
Раніше журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу.