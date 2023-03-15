Два наставники "Динамо" потрапили до рейтингу найкращих тренерів: але пишатися нема чим

Список топових тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів

Відомий англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу, які не вигравали Лігу чемпіонів/Кубок чемпіонів. У ньому два наставники "Динамо" Київ. Раніше два динамівці потрапили до списку найкращих тренерів в історії.

Валерій Лобановський посів третє місце у цьому рейтингу. "Вірив у науку, аналітику та високу інтенсивність пресингу. Керував збірною СРСР на двох чемпіонатах світу та виводив її у фінал Євро-1988. З "Динамо" виграв 13 чемпіонських титулів і двічі перемагав у Кубку володарів Кубків", — так характеризує легендарного тренера видання FourFourTwo.

Нинішній наставник "Динамо" Мірча Луческу у рейтингу на сьомому місці.

"Якщо не вважати недовгого перебування в "Інтері", Луческу точно не вдавалося тренувати ті клуби, які могли б виграти цей турнір. Тим не менш, він досяг видатних успіхів.

Луческу, переможець чемпіонату багатьох країн у різних клубах, здійснив свій найбільший подвиг у "Шахтарі". Виграв Кубок УЄФА у 2009 році", — пише FourFourTwo про румунського фахівця.

Рейтинг тренерів

Дієго Сімеоне ("Атлетіко") Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал") Валерій Лобановський ("Динамо" К) Боббі Робсон ("Порту", "Ньюкасл") Массиміліано Алегрі ("Мілан", "Ювентус") Мірча Луческу ("Інтер", "Галатасарай", "Шахтар", "Бешикташ", "Рапід", "Динамо" К) Кенні Далгліш ("Ньюкасл") Отто Рехагль ("Вердер", "Кайзерслаутерн") Дідьє Дешам ("Монако", "Марсель") Унаї Емері ("Валенсія", "Севілья", "ПСЖ", "Арсенал", "Вільярреал")

Раніше журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу.