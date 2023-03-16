"Феєнорд" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Битва за путівку до чвертьфіналу

У четвер, 16 березня, донецький "Шахтар" спробує продовжити візу в єврокубках. "Гірники" в Роттердамі проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником українського клубу буде нідерландський "Феєнорд".

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку із відеоповторами голів.

Перший матч

Тиждень тому команди зустрілися у Варшаві та розписали нічию – 1:1.

Шлях до 1/8 фіналу

"Шахтар" посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів УЄФА після мадридського "Реала" та "Лейпцига".

У першому стиковому матчі "Шахтар" здолав "Ренн" у Варшаві — 2:1, а зустрічі у відповідь "гірники" поступалися 0:2 і врятувалися лише в компенсований до другого доданого тайму час. В результаті довелося проводити серію пенальті, у якій перемогли гості – 5:4.

"Феєнорд", який минулого сезону поступився у фіналі першого розіграшу Ліги конференцій УЄФА, посів перше місце в групі F, де всі чотири команди набрали по вісім очок. За додатковим показником голландці обійшли "Мітьюлланд", "Лаціо" та "Штурм".

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит протистояння клуб із Нідерландів. Котирування на матч: перемога "Фейєноорда" — 1,50, нічия — 4,20, перемога "Шахтаря" — 3,00. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: 1,24 — на "Фейєнорд", 4,60 — на "Шахтар".

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги Європи на території України є компанії Megogo та Volia TV.