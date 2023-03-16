"Фейеноорд" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Битва за путевку в четвертьфинал

В четверг, 16 марта, донецкий "Шахтер" попробует продлить свою визу в еврокубках. "Горняки" в Роттердаме проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет нидерландский "Фейеноорд".

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Первый матч

Неделю назад команды встретились в Варшаве и расписали ничью — 1:1.

Путь в 1/8 финала

"Шахтер" занял третье место в своей группе Лиги чемпионов УЕФА после мадридского "Реала" и "Лейпцига".

В первом стыковом матче "Шахтер" одолел "Ренн" в Варшаве — 2:1, а ответной встрече "горняки" уступали 0:2 и спаслись лишь в компенсированное ко второму добавленному тайму время. В результате пришлось проводить серию пенальти, в которой победили гости — 5:4.

"Фейеноорд", который в прошлом сезоне уступил в финале первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА, занял первое место в группе F, где все четыре команды набрали по восемь очков. По дополнительным показателем голландцы обошли "Митьюлланд", "Лацио" и "Штурм".

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит противостояния клуб из Нидерландов. Котировки на матч: победа "Фейеноорда" — 1,50, ничья — 4,20, победа "Шахтера" — 3,00. Коэффициент на выход в четвертьфинал: 1,24 — на "Фейеноорд", 4,60 — на "Шахтер".

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги Европы на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.