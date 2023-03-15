"Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры практически не дают шансов Горнякам
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Украинский клуб считается аутсайдером в противостоянии
В четверг, 16 марта, донецкий "Шахтер" сыграет гостевой матч с нидерландским "Фейеноордом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2022/23. В первой встрече команды победителя не выявили — 1:1. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Фейеноорд" — "Шахтер".
По мнению букмекеров, у дончан практически нет шансов на победу. Об этом сообщает Favbet.
На успех "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 6,25-6,70. В то же время триумф нидерландцев и ничья более вероятны — коэффициенты 1,50-1,53 и 4,20-4,50 соответственно. Добавим, что на проход "Фейеноорда" аналитики предлагают коэффициент 1,24, а на подобный успех Горняков — 4,60.
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Фейеноорд" — "Шахтер" (основное время)
- Favbet: (победа "Фейеноорда" 1,53 — ничья 4,50 — победа "Шахтера" 6,70)
- William Hill: (1,50 — 4,20 — 6,50)
- Bwin: (1,50 — 4,33 — 6,25)
Игра второго раунда плей-офф ЛЕ "Фейеноорд" — "Шахтер" состоится в Роттердаме на стадионе "Де Кейп". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть ответный матч в Украине.
Напомним, умер бывший вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Лазарчук.