В 40 лет умер бывший вратарь "Шахтера": он играл за сборную на Евро

Последние годы Андрей Лазарчук работал тренером вратарей

Не так давно мы писали о смерти бывшего игрока киевского "Динамо", теперь пришла новость, что умер бывший вратарь донецкого "Шахтера".

В возрасте 40 лет скончался Андрей Лазарчук, пишет сайт "Кривбасса". О причинах смерти не сообщается.

Лазарчук родился в 1982 году, начинал профессиональную карьеру в криворожском "Кривбассе", играл в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Зимой 2002 года подписал контракт с донецким "Шахтером", но за основную команду "горняков" так и не сыграл, выступая за "Шахтер-2" и "Шахтер-3" в низших лигах.

Потом играл за харьковский "Гелиос" и симферопольский "ИгроСервис". Еще немного выступал в аматорском футболе.

Андрей Лазарчук выступал в составе юношеской сборной Украины на Евро-2001. Вратарь провел на турнире два матча на групповом этапе, в плей-офф наша команда не пробилась.

Завершил карьеру футболиста в 2009 году. Работал тренером вратарей в "Кривбассе", "Кристалле", "Николаеве".

Ранее мы писали, что умер футболист, чей рекорд не могут побить 65 лет. "Телеграф" также сообщал, что под поезд попал известный испанский футболист.